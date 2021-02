Nová Tesla Roadster s raketovou technológiou by sa mohla vznášať

Elon Musk v novej epizóde podcastu The Joe Rogan Experience vysvetlil svoje ambiciózne plány pre Teslu Roadster.

Tesla Roadster je pravdepodobne jedným z najočakávanejších prínosov Elona Muska do budúcnosti. S oznámením, že Roadster príde až v roku 2022 chcú ľudia vedieť, čo ešte môžu od automobilu okrem vysokej akcelerácie očakávať. V novej epizóde podcastu The Joe Rogan Experience dostupnej na platforme Spotify Musk vysvetlil niektoré zo svojich plánov pre tento automobil. „Do toho auta hodíme nejakú raketovú technológiu,“ povedal Musk, čím narážal na možnú SpaceX balík v rámci príplatkovej výbavy, avšak jeho plány sú oveľa ambicióznejšie, ako sa čakalo.

Musk svoju víziu rozvinul slovami: „Chcem, aby sa to vznášalo. Snažím sa prísť na to, ako dosiahnuť, aby sa táto vec vznášala, bez, viete, zabitia ľudí. Myslel som, že možno by sme mohli spraviť, aby sa to vznášalo, ale nie príliš vysoko. Takže by sa to mohlo vznášať napríklad meter nad zemou alebo tak nejak.“ Uznáva teda potenciálne problémy s bezpečnosťou, a preto navrhol relatívne nízku výšku vznášania. Uviedol, že ak sa vozidlo prudko zníži, najhoršie, čo by sa mohlo cestujúcim stať, by bolo tvrdé pristátie, ktoré by poškodilo odpruženie, ale cestujúcich by nezabilo. „Ak na to dáme výškový limit, bude to pravdepodobne v poriadku.“

Rogana tiež zaujímalo, či bude aj reálne možné s Roadsterom cestovať počas vznášania, na čo Musk jednoducho odpovedal „áno“ a doplnil, že to bude „dosť rýchle“, ale že budú musieť byť stanovené časové limity, dokedy môže auto zostať vo vzduchu. Za predpokladu, že legislatíva umožní, aby sa vôbec takéto vozidlo stalo legálnym, tento príplatkový balíček pripraví majiteľa Roadsteru o zadné sedadlá, pretože by ich nahradí vysokotlaková uhlíková pretlaková nádoba obsahujúca plyn natlakovaný na okolo 10 000 psi.

Ak by sa však nepodarilo spraviť vznášanie Roadsteru, plynové motory za autom by mali byť podľa Muska v každom prípade možné: „Minimálne som si istý, že by sme mohli urobiť propulzný systém, pri ktorom by sa tabuľka s evidenčným číslom vozidla sklopila dole v štýle Jamesa Bonda a za ňou by bol raketový motor, ktorý by vám dal tri tony tlaku.“

Zdroje: Spotify