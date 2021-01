Nová teória vzniku primordiálnych čiernych dier?

Teoretickí fyzici sa pohrávajú s novou teóriou vzniku prvotných čiernych dier.

Primordiálne čierne diery doteraz unikajú teóriám o ich vzniku. "Bežné" čierne diery vznikajú narušením jemnej rovnováhy, ktorá panuje medzi hmotou a gravitáciou. V prípade, keď gravitácia preváži nad hmotou, tak sa zrúti do nekonečne malého bodu, nazývaného aj singularita. Na vznik takejto čiernej diery treba aspoň hviezdu o štyroch hmotností slnka, kedy na konci životnosti sa hviezda zmrští do seba. Pod minimálnou hmotnosťou vznikajú neutrónové hviezdy, ktoré sa tiež časom môžu premeniť na čierne diery, ak sa mi podarí nahromadiť dostatok materiálu svojou gravitáciou.

Čierna diera v galaxii M87

Lenže to už odbieham od primordiálnych čiernych dier, ktoré majú byť úplné iné, ako tie ktoré vznikli kolapsom hviezdy. Tieto hviezdy, mali vzniknúť takmer (bavíme sa rádovo o pár miliónoch rokov, čo je v ponímaní vesmíru niekoľko sekúnd) hneď na začiatku expanzie vesmíru, čo si vzhľadom na doterajšie teórie, protirečí, keďže astronómovia občas narazia na hviezdy prvej generácie, ktoré stále žiaria. Pravdaže, kým k nám dorazí svetlo a podobne, už môžu byť za ten čas niečo iné, ale to nevysvetľuje prvotné čierne diery.

Teraz astronómovia prišli s teóriou, kedy za ich vznik môže teoretická častica gravitíno. Malo by ísť o "partnerskú" časticu gravitónu v rámci supersymetrie, ktorá je sama o sebe hypotetická častica a má byť nositeľom gravitácie, ale doteraz nebola objavená. Práve gravitína by mali byť zodpovedné za vznik prvotných čiernych dier, kedy bol vesmír ešte chaotický. Podľa teórie mali byť na začiatku dostatočne schopné rýchlo sa priťahovať na to, aby vytvorili prvé mikroskopické čierne diery, ktoré postupom času získavali na hmotnosti a prerástli do supermasívnych čiernych dier. Vtedy už "pokračujú" klasickými fyzikálnymi procesmi zhromažďovania hmoty.

Zdroj: Space.com, arXiv, Wikipedia,