Nová streamovacia platforma namiesto HBO Max a DIscovery+ príde skôr

Fúzia oboch platforiem do jednej prebieha rýchlejšie, než sa očakávalo.

V rámci fúzie spoločností - Warner Bros. a Discovery má prebehnúť aj fúzia oboch streamovacích platforiem - HBO Max a Discovery+. Na tejto fúzii mali získať hlavne predplatitelia oboch služieb, nakoľko by mali dostať viac video-obsahu. Otázne je, či ostane cena za predplatné zachovaná alebo bude vyššia. Nová platforma by mala byť podľa plánov spoločností Warner Bros. a Discovery vydaná počas leta 2023. Lenže vývoj prebieha pravdepodobnejšie rýchlejšie a filmový fanúšikovia si už budú môcť vyskúšať novú platformu už počas jari budúceho roka.

Fúzia oboch spoločností si vyžiadala aj niekoľko obetí v podobe zrušenia plánovaných filmov a seriálov. O zrušení titulov mal rozhodovať priamo generálny riaditeľ spoločnosti - David Zaslav. Pravdepodobne tak nikdy neuvidíme napríklad film Batgirl, ale aj finálnu piatu sériu seriálu Westworld. Paradoxne zelenú dostal nový film o hlavnom hrdinovi Flashovi.

Nedávno sa objavila aj informácia, že by predsa len malo dôjsť k zvýšeniu ceny pred predplatiteľov. Cena zatiaľ nie je známa, ale prípadným zvýšením by sa služba stala jednou z najdrahších. To by mohlo viesť k odlivu zákazníkov a mohlo by skompilovať prevádzkovanie novej streamovacej platformy.

