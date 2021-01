Nová StoreDot batéria má umožniť nabitie elektromobilu už za 5 minút a dojazd až 300 míľ

Spoločnosť StoreDot vytvorila akumulátor FlashBattery pre elektromobily s maximálnym dojazdom 300 míľ a zároveň s ultrarýchlym nabíjaním už za päť minút.

Spoločnosť StoreDot a jej čínsky výrobný partner Eve Energy vyrobili prvé pracovné kusy akumulátorovej sady pre elektromobily, zatiaľ však nie je známe, kedy by sa mohla táto technológia dostať do sériovej výroby. Ak by sa to však stalo, mohlo by to znamenať významný krok k tomu, aby sa elektromobily stali rovnako pohodlnými ako ich ekvivalenty so spaľovacími motormi.

Väčšina súčasných akumulátorov elektromobilov používa ako elektródu grafit, ktorý uchováva elektrický náboj vo forme lítiových iónov. Ak sa však batéria nabíja príliš rýchlo, elektróda je týmito iónmi preťažená, z čoho môže vzniknúť kov a články skratovať. V snahe vyhnúť sa tomu FlashBattery používa „potiahnuté nanočastice“, ktoré podľa spoločnosti umožňujú ľahší prenos lítiových iónov medzi elektrolytom a elektródami.

Schopnosť nabíjania batérie FlashBattery bola preukázaná do istej miery, aj keď nie v rozsahu batérie elektrického vozidla. Spoločnosť hovorí, že úspešne vyrobila tisíc článkov a namontovala ich do mobilných telefónov, dronov a čisto elektrického skútra. Päťminútový čas dobitia batérie spoločnosť naživo ukázala na skútri počas Ecomotion event v roku 2019 a pred pol rokom tiež na komerčnom drone.

Aby táto technológia fungovala v elektromobile, vyžadovalo by to oveľa silnejšie nabíjačky vozidiel, ako sú tie, ktoré sa v súčasnosti používajú. Spoločnosť StoreDot však ešte neoznámila, aký výkon by tieto nové nabíjačky potrebovali na efektívne nabitie novej batérie. Napriek súčasnému nedostatku infraštruktúry na podporu jeho nového akumulátora, StoreDot prijal významné investície od spoločností Daimler, BP, Samsung a TDK v hodnote 130 miliónov dolárov.

