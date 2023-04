Nová séria Star Trek: Strange New Worlds príde už onedlho

Star Trek: Strange New Worlds si získalo veľa fanúšikov, ktorí sú zvedaví na pokračovanie.

Seriál Star Trek: Discovery napriek svojej všeobecnej neobľúbenosti u fanúšikov, dal možnosť vzniknúť takzvanému spin-offu s názvom Strange New Worlds. V tomto seriály sledujeme osudy posádky hviezdnej lode USS Enterprise NCC - 1701, pričom príbehy sa odohrávajú pred seriálom, ktorý je známy ako "The Original Series" (TOS) s Kirkom. Pred Kirkom bol kapitánom tejto legendárnej hviezdnej lode Christopher Pike (Anson Mount). Seriál Star Trek: Strange New Worlds si získal veľa fanúšikov vďaka hereckému obsadeniu, ale aj pre epizodické časti. To väčšina fanúšikov vidí ako veľké plus, oproti novým seriálom z tohto fiktívneho sveta. Streamovacia platforma Paramount+ plánuje odvysielať druhú sériu tohto seriálu už 15. júna 2023.

Na svoje si prídu aj fanúšikovia animovaného seriálu Star Trek: Lower Decks, ktorí tento rok uvidia už štvrtú sériu, pričom piata je už v štádiu príprav. Pre detských divákov je na tento rok prichystaná druhá séria seriálu Star Trek: Prodigy, kde sledujeme osudy mimozemských detí riadiacich vesmírnu loď Federácie - USS Protostar. Predstavenie novej série je naplánované na túto zimu. Budúci rok sa uzavrú osudy posádky vesmírnej lode Discovery. Finále seriálu je naplánované na rok 2024. Fanúšikovia Star Trek univerza môžu v súčasnosti pozerať osudy bývalého kapitána vesmírnych lodí Enterprise NCC-1701-D a E - Jean-Luca Picarda. V tomto príde ide o tretiua zároveň poslednú sériu.

Osud filmov je zatiaľ neistí.

Zdroj: Engadget,