Nová nádej pre observatórium Arecibo?

Z observatória Arecibo sa má stať svetové vzdelávacie centrum.

Observatórium, ktoré sa preslávilo svojou veľkosťou, ale aj objavmi sa takmer po päťdesiatich-siedmych rokoch nešťastne zrútilo prvého decembra minulého roku. Lenže, chvíľu na to vznikla iniciatíva na obnovu tohto observatória, ktorá získala viac ako sto tisíc podpisov, no teraz sa do obnovy zapojili aj politici. Jedným z nich je aj guvernérka Portorika - Wanda Vázquezová, ktorá podpísala nariadenie na rekonštrukciu observatória. Zároveň tomuto rádio - teleskopu chcú prinavrátiť niekdajšiu slávu a spraviť z neho aj svetové vzdelávacie centrum.

Vláda Portorika verí, že kolaps je aj príležitosťou na rekonštrukciu a modernizáciu observatória. Zároveň na obnovu prispeje aj NASA, ale oficiálna suma nie je známa, ako aj nie je známa celková suma na obnovu, no pritom sa očakáva, že sa z miesta stane taktiež turistická atrakcia. Iniciatíva okolo observatória dúfa, že pritiahne mladých ľudí k štúdiu vedy a vesmíru.

Observatórium Arecibo bolo postavené koncom päťdesiatich rokov minulého storočia a odvtedy Portoriko a NSF s vedeckou komunitou spolupracuje a zároveň ide aj o symbolické miesto pokroku v krajine. Arecibo sa nie raz objavilo vo filmoch a seriáloch so sci-fi tématikou. Ostáva len dúfať, že sa obnova a modernizácia podarí čím skôr.

Zdroj: ParabolicArc,