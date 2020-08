Nová konzola Nintendo Switch 4K už v roku 2021

Dočkáme sa už budúci rok aj novej generácie konzoly Nintendo Switch ?

Ani spoločnosť Nintendo nechce spať na vavrínoch, hoci sa jej prenosná konzola výborne predáva. Nintendo síce predáva refreshnutú verziu konzoly (ktorú čoskoro otestujeme) ale jej výkon reálne nevzrástol. Zlepšila sa hlavne výdrž zariadenia. Úplne nová verzia Switchu má mať schopnosť hrať hry v 4K rozlíšení, čo znie priam neuveriteľne, pretože súčasná konzola má displej s rozlíšením sotva 720p a cez dokovaciu stanicu zvláda jednoduchšie hry vo FULL HD.

Pri náročných hrách akou je napríklad Zelda je už výkonom konzola na hrane, pričom Switch vybije veľmi rýchlo. Aj keby sa zázrakom podarilo zvýšiť výkon 4-8×, uchladiť čip v tak malom tele je problém. Na druhej strane ešte v januári sa spomínala akási vylepšená verzia Nintendo Switch Pro, doteraz vydaná nebola a ak aj bola v pláne, kvôli korone sa jej nedočkáme zrejme vôbec. V dobe kedy prichádzajú na trh nové generácie konzol v podaní XBOX Series X či PlayStation 5, by konzola s výkonom 20-30% vyšším ako predchodca znela ako výsmech.

Nintendo si je vedomé svojej sily a sily svojich titulov, a, že sú to hlavne hry a unikátnosť konzoly, ktorá predáva. Nepotrebuje sa tak úplne hnať za každým percentom výkonu. Novinka by mala byť vo výrobe už koncom tohto roka, takže prvé leaky by mohli byť dostupné za pár mesiacov. Netreba zabudnúť, že Switch bol nedostatkový tovar počas prvého kvartálu a korony. Ceny vzrástli na niektorých trhoch aj 2-násobne. Od roku 2017 Nintendo predalo až 61 miliónov konzol.

Uvidíme ako dopadne nová konzola. Predpokladám, že môže sa jednať o dvojčipové riešenie, kde pomalší čip v konzole bude riešení na mobilitu a spotrebu, pričom po pripojení do docku sa aktivuje ďalší pomocný koprocesor či hlavný čip. Integrovaný displej by mohol mať FHD či 2K rozlíšenie. NVIDIA už dlhšie žiaden SoC neohlásila, avšak má eso v rukáve – DLSS. A mimochodom, majú prísť i nové hry.

Zdroj: arstechnica, techspot