Nová generácia teleskopov by mohla objaviť primordiálne čierne diery

Pripravovaná generácia teleskopov by mohla odhaliť primordiálne čierne diery.

Astronómovia sú v súčasnosti schopní detegovať čierne diery až do veku vesmíru, keď mal "len" 700 000 000 rokov, pričom sa im zatiaľ podarilo objaviť iba supermasívne kolapsary. Klasické čierne diery vznikajú zrútením sa masívnej hviezdy do seba, ale primordiálne kolapsary vznikli úplne inak. Podľa vedcov, prvotné čierne diery vznikli tak, že sa do seba zrúti plynné mračno, napríklad s hmotnosťou miliónov sĺnk. Teda neprebehne ani proces tvorby hviezd a oblak okamžite skolabuje do singularity. To by malo podľa teórie zanechať stopy vo forme elektromagnetického žiarenia.

Zatiaľ je to len hypotéza, ktorá čaká na overenie a to by sa malo astronómom podariť s pomocou novej generácie teleskopov. Prvým takým má byť vesmírny teleskop Jamesa Webba, ale ďalšími aj vesmírny teleskop Nancy Grace Romanovej a vesmírny teleskop Euclid. Vzhľadom na vek, ktorý uplynul od udalosti, teda aj vzdialenosti a napriek extrémne jasným emisiám, bude detekcia týchto udalostí veľmi ťažká, ale nie nemožná.

Skupina vedcov prišla s nádejnou cestou k ich detekcii. Ak ich teda neuvidíme, môžeme ich aspoň počuť, a to pomocou rádioteleskopov, ktoré sú vo výstavbe v Južnej Afrike a Austrálii. Tie by mali byť schopné detegovať rádiové emisie, ktoré vznikajú v akrečných diskoch pomaly padajúcich do týchto kolapsarov. Teda ide o kvazary, s ktorých objavovaním majú astronómovia už skúsenosti.

Zdroj: Phys.org,