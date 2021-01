Nová aplikácia Beeper - všetky chatovacie služby v jednej aplikácií

Zakladateľ spoločnosti Pebble, ktorá ako prvá prišla so smart hodinkami, predstavil svoj nový projekt, ktorý spája 15 najznámejších chatovacích platforiem do jednej aplikácie.

Prostredníctvom tejto aplikácie je možné mať takmer všetky vaše chatovacie aplikácie na jednom mieste, čo eliminuje potrebu otvárať a kontrolovať správy v aplikácií každej platformy. Namiesto toho sa Beeper stáva „mostom“, ktorý zjednocuje väčšinu rôznorodých chatovacích aplikácií do jednej schránky, z ktorej môžete komunikovať s takmer každým prostredníctvom ktorejkoľvek platformy. Beeper navyše sľubuje pridať do aplikácie ďalšiu chatovaciu platformu každých niekoľko týždňov.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb