Nothing predstavuje beta-verziu správcu obrazovky pre Android smartfóny

Nothing postupne odhaľuje, čo nás čaká pred predstavením prvého smartfónu tohto výrobcu.

Spoločnosť Nothing má už onedlho predstaviť svoj prvý smartfón, lenže kým to príde, tak nám chce výrobca pravdepodobne spríjemniť čakanie. Tým je uvoľnenie beta-verzie spúšťača pre zariadenia s operačným systémom Android. Po nainštalovaní "launchera" vás čaká sada ikon, jedno pozadie a niekoľko widgetov. Tie sú zladené so štýlom tapety a sú teda bodkované, zároveň ich môžete mať buď v čiernom, alebo v bielom prevedení.