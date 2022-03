Nothing Phone príde v polovici tohto roka

Spoločnosť chce konkurovať technologickému gigantovi Apple.

Spoločnosť Nothing, za ktorou stojí Carl Pei, zakladateľ firmy OnePlus, chce konkurovať svojim pripravovaným smartfónom technologickému gigantovi Apple. Začínajúca firma chce vytvoriť ekosystém podobný tomu, aký má vytvorený americká spoločnosť. Podľa slov Peia, chce byť jeho spoločnosť "najpresvedčivejšou alternatívou voči Applu". Firma Nothing chce vytvoriť spájanie produktov, ktoré bez problémov fungujú.

Pripravovaný smartfón bude používať operačný systém Android, pravdepodobne vo verzii 12, s vlastnou nadstavbou Nothing OS. Nadstavba by mala byť dostupná už v apríli tohto roka, a malo by byť možné ju nainštalovať na vybrané smartfóny s operačným systémom Android. Pei sa o chystanom zariadení vyjadril, že dizajn by mal priniesť nový vietor do inak ospalého priemyslu so smartfónmi. Bohužiaľ, detaily o pripravovanom smartfóne nie sú známe. Predpokladá sa, že novinka bude používať čipset od spoločnosti Qualcomm. Výrobca by mal podporovať zariadenie troma systémovými aktualizáciami a štyrmi rokmi vydávania bezpečnostných záplat.