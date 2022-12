Nothing Phone (2) tak skoro nepríde

Firma má zároveň rokovať s americkými operátormi o začiatku predaja smartfónu Phone (1).

Spoločnosť Nothing založil spoluzakladateľ firmy OnePlus - Carl Pei. Ten sa mal v nedávnom rozhovore pre CNBC vyjadriť, že majú aktuálne prebiehať rokovania s americkými mobilnými operátormi, nakoľko smartfón Phone (1) zatiaľ nebol oficiálne uvedený na americký trh. Problém s uvedením produktu na tamojší trh vidí Pei v tom, že američania preferujú hlavne zariadenia s iOS. Komplikáciou podľa zakladateľa spoločnosti Nothing je aj silný ekosystém technologického giganta Apple. V Spojených štátoch amerických je veľmi používaný systém iMessage a AirDrop, no napriek tomu spoločnosť vidí možný potenciál pre rast aj v USA.

Pei v rozhovore spomenul aj nástupcu smartfónu Nothing Phone (1), ktorý podľa zakladateľa tak skoro nepríde. Pei totiž nechce, aby sa jeho spoločnosť pridala k ďalším, ktoré "chŕlia" nové smartfóny v podstate každú chvíľu. Namiesto toho sa chce zamerať na podporu prvého smartfónu. Podľa slov zakladateľa sa jeho spoločnosť v súčasnosti sústredí na pripravovanú aktualizáciu operačného systému smartfónu - Android 13. Zároveň chce spoločnosť Nothing ladiť aktualizáciami systém smartfónu, pre čo najlepší používateľský zážitok.

Podľa Peia sa spoločnosti aktuálne darí a ich príjmy majú dosiahnuť 250 miliónov dolárov (približne 237 586 125 eur). Spoločnosť Nothing zároveň očakáva ďalší rast, s čím má súvisieť aj prijímanie nových zamestnancov. Aktuálne vo firme pracuje 400 zamestnancov.

