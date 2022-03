Nothing nevie zamedziť úniku informácií o pripravovanom smartfóne

Nothing má onedlho predstaviť svoj prvý smartfón, ale informácie sa dostávajú na povrch ešte pred predstavením.

Podľa uniknutej fotografie sa dá usúdiť, že toto je pripravovaný smartfón, ktorý drží v rukách majiteľ spoločnosti Nothing - Carl Pei .Ten ho má predvádzať generálnemu riaditeľovi spoločnosti Qualcomm - Cristianovi Amonovi, pričom by sa malo jednať o prototypové zariadenie, takže ešte sú možné nejaké úpravy pred finálnou verziou smartfónu. Samozrejme, za samotný únik je zodpovedný známy leaker - Evan Blass, alebo ak chcete EVleaks, ktorý patrí medzi najspoľahlivejších vynášačov informácií.

Fotografia by mala pravdepodobne pochádzať z technologického veľtrhu Mobile World Congress, ktorý sa pravidelne koná v španielskej Barcelone. Predpokladá sa, že oficiálne predstavenie novinky by sa malo uskutočniť už budúci mesiac. Zo samotnej fotografie sa toho veľa nedá dozvedieť, aj vzhľadom na kvalitu fotografie. Spoločnosť Nothing zatiaľ debutovala bezdrôtovými slúchadlami, pričom zakladateľ spoločnosti už dávnejšie predstavil zámer vytvoriť prepojený ekosystém zariadení. Preto vytvoriť smartfón, by bolo ďalším logickým krokom, pre vytvorenie tohto ekosystému.

