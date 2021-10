Nothing má predstaviť svoj prvý smartfón už budúci rok

Dalo sa očakávať, že Carl Pei predstaví nový smartfón. Bude to ďalší zabijak prémiových telefónov?

Carl Pei bol od začiatku na čele spoločnosti OnePlus, ktorá si získala fanúšikov vďaka priaznivej cene za výkonný hardvér smartfónu. Toto už bohužiaľ neplatí pri nových modeloch tejto spoločnosti. Pomerne nedávno Pei odišiel z vedenia spoločnosti OnePlus a založil si druhú spoločnosť s názvom Nothing. Zatiaľ prvým predstaveným produktom novej firmy sa stali bezdrôtové slúchadlá - Nothing Ear.

Práce na novom smartfóne sa dali predpokladať, nakoľko spoločnosti Nothing a Qualcomm nedávno uzavreli strategické partnerstvo. Aktuálne panuje názor, že by spoločnosť Nothing mala predstaviť prvý smartfón už počas prvých mesiacov roka 2022. To, či pôjde o zabijaka vlajkových lodí sa dá ťažko odhadnúť, keďže slúchadlá Nothing Ear spadajú do strednej triedy. Pritom nastavenou cenou robia silnú konkurenciu iným značkám v tomto segmente. Zatiaľ ide len o úvahy a do reálneho predstavenia ostáva ešte dostatok času, keďže doposiaľ nebol stanovený ani dátum predstavenia novinky.

Zdroj: GSMArena,