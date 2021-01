Notebooky od Realme môžu byť predstavené už čoskoro

Značka Realme sa vlani stala najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v segmente smartfónov a niet sa čomu diviť, pretože na trh uviedli pomerne veľké množstvo modelov.

Nespolieha ale len na produkciu telefónov a rozširuje ďalej svoje portfólio, a aby toho nebolo málo, v prípravách sú už údajne aj notebooky Realme. To, že sa mnohí výrobcovia telefónov okrem nich zamerali aj na laptopy nie je nič nezvyčajné. V minulosti po telefónoch prišli notebooky aj pri spoločnostiach Huawei, Honor, Xiaomi a Redmi. Ak by sa na trhu objavili aj notebooky Realme, bola by to určite zaujímavá konkurencia, keďže je známe, že značka sa snaží držať svojej stratégie dobrého pomeru cena/výkon.

To, že sa Realme chystá aj na notebooky hlási známy leaker Mukul Sharma na svojom twitterovom účte, kde tvrdí, že ide o exkluzívnu informáciu a že ak pôjde všetko podľa plánu, prvé notebooky Realme by mohli byť predstavené už v priebehu júna 2021. Očakáva sa, že tieto laptopy budú hlavnými konkurentmi notebookov Xiaomi a Redmi. Budú cenovo dostupné a je pravdepodobné, že prvými trhmi, kde sa budú predávať bude India a Čína. Či sa dostanú aj na iné trhy je teraz ťažko odhadovať a rovnako tak je ťažké dnes špekulovať o ich parametroch. Podrobnejšie informácie ale očakávame už čoskoro.

