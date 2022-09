NOKIA spúšťa leasing telefónov

NOKIA chce leasingovať telefóny.

Možno ste si už všimli, že podobnú aktivitu pre high-endové telefóny ponúka aj tuzemský predajca elektroniky. Máme na mysli leasing telefónov. Výrobca NOKIA, resp. HMD Global prišla s zaujímavou novinkou, kde chce leasingovať telefóny za účelom udržateľnosti, znižovania environmentálnej záťaže a hlavne byť viac eko. V praxi by to znamenalo, že drahé použité telefóny by sa mohli pre-predávať v chudobnejšej časti sveta.

Nový program sa volá Nokia Circular a bude zatiaľ dostupný v UK a Nemecku. Zakúpite si zariadenie na leasing na určitú dobu a na konci cyklu sa jednoducho zrecykluje. Službu bude zabezpečovať priamo HMD Global za mesačný poplatok. Hlavnou motiváciou je aby ste si telefón ponechali dlhšie než štandardne. Následne vám bude umožnený upgrade na novú verziu a staré zariadenie bude darované alebo recyklované.

Okrem toho, počas predplatného budete zapojený do akéhosi programu “Seeds of Tommorow”, kde získate tokeny vo forme “seeds”, ktoré môžete použiť na dobré účely ako charity a podobne. Aktuálne sú 3: Ecology (stará sa o porasty), ClearRivers (čistenie riek od plastov) a Unconnected (prináša technológie pre chudobnú časť obyvateľstva). Uvidíme ako to bude fungovať v praxi.

Circular začína v UK so 4 zariadeniami: NOKIA G60 5G (12.5£ mesačne), X30 5G (25£ mesačne), XR20 (20£ mesačne) a Nokia T10 tablet (10£ mesačne). Aktivácia by mala stáť 30 libier.

Zdroj: androidpolice, NOKIA