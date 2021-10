Nokia predstavila tablet T20

Nokia predstavila svoj prvý tablet T20. Dokáže zaujať?

Spoločnosť Nokia vstupuje do sveta tabletov a predstavila svoj prvý tablet - T20, lenže dokáže zaujať parametrami a cenou? Nokia v tomto prípade zvolila jednoduchý dizajn, pričom šasi zariadenia tvorí hliníková vaňa, ktorá je upravená pieskovaním, vďaka čomu dostáva matný vzhľad. Srdcom tabletu je procesor T610 od čínskeho výrobcu procesorov - Unisoc, ktorý sa skladá z dvoch výkonnostných jadier Cortex-A75 s taktom 1,8 GHz a šiestich úsporných jadier Cortex-A55 s rovnakým taktom, ako výkonnostné jadrá, teda 1,8 GHz. Vybrať si budete môcť vybrať z dvojkapacitných verzií - prvá je 3 GB RAM a 32 GB ROM, kým druhá pozostáva zo 4 GB RAM a 64 GB ROM. Nokia T20 bude vybavená 10,4 palcovým LCD displejom, s rozlíšením 1200 x 2000 pixelov.

Tak isto si budete môcť vybrať či chcete len Wi-Fi model, alebo Wi-Fi plus LTE modem. LTE verzia má vo výbave aj GPS modul a jeden slot pre nano SIM kartu. Všetky verzie tabletu Nokia T20 budú mať batériu s kapacitou 8 200 mAh, ktorá podporuje rýchle 15 W nabíjanie, ale v balení nájdete len 10 W nabíjačku. Novinka poteší podporou klasického FM rádia, no výrobca nespomína, či si rádio vystačí so vstavanou anténou, alebo budete potrebovať slúchadlá, ktoré budú zároveň aj anténou. T20 bude vybavený zadným 8 Mpix fotoaparátom a predným 5 Mpix fotoaparátom. V oboch prípadoch sa dá očakávať, že oba fotomoduly budú do počtu. Tablet Nokia T20 zaujme aj štandardom IP52.

Novinka príde na trh s operačným systémom Android 11, pričom výrobca sľubuje 2 roky systémových aktualizácií a 3 roky bezpečnostných. V ponuke má byť len v jednej farebenej verzii - Ocean Blue. Výrobca si za WI-Fi verziu tabletu Nokia T20 - 4 GB RAM a 64 GB ROM vypýta 249,99 dolárov (216,17 eur).

