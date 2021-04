Fínska Nokia použije najnovšie procesory od Intelu, aby znížila svoju uhlíkovú stopu.

Fínska spoločnosť Nokia použije škálovateľné procesory Intel Xeon, od ktorých si spoločnosť sľubuje zníženie emisií. Tieto procesory má Nokia nasadiť do svojho dátového centra s názvom AirFrame. Procesory, ktoré budú použité sú tretej generácie. Výrobca sľubuje zvýšenie rýchlosti, lepšiu dátovú priepustnosť a nakoniec aj energetickú úsporu, vďaka čomu chce Nokia znížiť emisie uhlíka. Fínska spoločnosť bude s novými procesormi zároveň inovovať aj potrebný hardvér.

Nokia svoje dátové centrum využíva hlavne na virtualizovanie, ale aj spúšťanie natívného cloudového softvéru. To si ale vyžaduje vysoký výpočtový výkon a ten by mali dodať procesory od americkej spoločnosti Intel. Vlastník dátového centra uviedol, že toto je pomôže podporiť sieťové funkcie a zároveň znížiť latenciu, vďaka tomu by mala byť spoločnosť schopná zvládnuť veľké požiadavky na dáta. Nokia zároveň pracuje na nových procesoroch, ktoré by mali podporiť jej riešenia vo forme 5G AirScale Cloud RAN a 5g Cloud Core.

Vďaka prechodu na nové procesory sa má podariť spoločnosti Nokia splniť jej Science Based Target (SBT). Fínska spoločnosť chce zároveň znížiť svoje emisie o 50 percent v porovnaní s rokom 2019. Zároveň si Nokia dala záväzok splniť scenár globálneho otepľovania o jeden a pol stupňa Celzia.

Zdroj: Neowin,