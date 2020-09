Nokia 9.3 PureView bude mať zrejme fotoaparát pod displejom

Spoločnosť HMD Global plánuje na 22. september prezentáciu a na nej sa očakáva sa, že bude ešte tento rok predstavený len model Nokia 7.3, avšak hovorí sa ak o Nokia 9.3 PureView.

Už od jari sa rieši kedy, a s akou výbavou bude uvedená vlajková loď Nokia 9.3 PureView. Výroba a následné uvedenie na trh vlajkových zariadení totiž v HMD Global trochu viazne. Na nástupcu pôvodného modelu Nokia 9 PureView totiž čakáme už druhý rok. Leakeri síce odhadujú, že Nokia 9.3 PureView by mohla byť predstavená snáď v októbri, ale nič nie je zatiaľ potvrdené. Môžeme sa preto len domnievať, že uvedenie telefónu mohol zdržať fotoaparát, ktorý by podľa jarných odhadov mal byť umiestnený priamo pod displejom. Na čínskej sociálnej sieti sa teraz objavil nákres Nokie 9.3, ktorý zdanlivo kameru pod displejom potvrdzuje. Zdanlivo preto, lebo opäť nemožno overiť pravosť týchto nákresov. Takisto sa očakáva 120 Hz panel.

Rovnako tak má pod ňou uložený aj snímač odtlačkov prstov. Úžitková plocha by tak mohla byť skutočne veľká, pretože aj všetky rámčeky okolo displeja sú minimálne. Pri pohľade na zadný panel vidíme kruhový modul fotoaparátu, ktorý má, rovnako ako pôvodný PureView, päť snímačov. Ak má byť tento telefón vlajkovou loďou, mal by mať Qualcomm Snapdragon 865, ktorý by mohlo doplniť 6/8 GB RAM a 128/256 GB interného úložiska. Cena by sa mohla pohybovať okolo 800 dolárov.

Zdroj: GCh