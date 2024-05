"Noctua predstavila svoj nový chladič CPU NH-L12Sx77 s nízkym profilom pre kompaktné, výkonné a tiché systémy Small Form Factor. NH-L12Sx77 je o niečo vyššou variantou oceneného modelu NH-L12S, ktorý ponúka lepší chladiaci výkon a zlepšenú kompatibilitu s doskami a pamäťami.

'Náš NH-L12S je populárnou voľbou pre kompaktné zostavy v skrinkách ako Fractal Design Terra alebo Louqe RAW S1, ale kvôli jeho výške len 70 mm, je obmedzená kompatibilita s RAM pamäťami a priestorom u základných dosiek s vysokými komponentami. Zároveň mnoho týchto skriniek ponúka trochu miesta navyše,' vysvetľuje Roland Mossig (Noctua CEO). 'Tu prichádza nový NH-L12Sx77: Využíva toto dodatočné miesto, aby poskytol zlepšenú kompatibilitu a ešte lepší chladiaci výkon, čo sa hodí pri zostavovaní silných herných konfigurácií.'

So 6 namiesto 4 heatpipe trubicami ponúka NH-L12Sx77 podstatne viac priestoru pre vyššie teplotné zaťaženie oproti pôvodnému modelu NH-L12S. Je ideálny na maximalizovanie výkonu dnešných high-end procesorov v kompaktných skrinkách, kde ich agresívne turbo režimy predstavujú špecifickú výzvu. NH-L12Sx77 nielenže zlepšuje výkon, ale aj kompatibilitu so základnými doskami a pamäťami oproti pôvodnému modelu NH-L12S: Vďaka vyššej konštrukcii verzie x77 sa podstatne zväčšila medzera pre pamäťové moduly a aj priestor pre chladenie na základnej doske, čo umožňuje jednoduchú inštaláciu chladiča vo väčšine konfigurácií. Podobne ako pri modeli NH-L12S je ventilátor predinštalovaný pod rebrami, pričom fúka vzduch smerom nahor, čo je ideálne pre kompaktné skrinky s perforáciou priamo nad chladičom - horúci vzduch môže byť odvedený priamo von, namiesto hromadenia sa vnútri skrinky. Zároveň táto konfigurácia eliminuje hluk spôsobený prítokom turbulencií, ktoré sa objavujú pri nasávaní vzduchu cez perforované panely. S výškou 77 mm je NH-L12Sx77 perfektnou voľbou pre Fractal Design Terra (s maximálnym nastavením priestoru pre CPU chladič), SilverStone Milo ML12 alebo unikátne ocenenú skrinku Louqe RAW S1 a mnoho ďalších skriniek, do ktorých nie je možné umiestniť väčší model NH-C14S (115 mm) alebo NH-D9L (110 mm)."

Odkaz: NH-L12Sx77

Navrhovaná maloobchodná cena od výrobcu je 84,90 EUR / 74,90 USD.

Zdroj: Tlačová správa