Noctua poskytne montážny kit pre nové Intel LGA1700 Alder Lake procesory

Spoločnosť Noctua, známa pre svoje produkty v oblasti chladenia počítačových komponentov, sa vyjadrila na Twitteri, že plánuje pre svoje chladiče vydať nový montážny kit, ktorý umožní ich použitie s novou prichádzajúcou generáciou procesorov Intel.

Nové procesory Intel Alder Lake budú používať socket LGA1700, ktorý má síce rovnakú šírku 37,5 mm, avšak jeho výška je 45 mm. Rozdiel 9,5 mm oproti predošlým socketom, používaných Intelom, môže znamenať problém pre montáž aktuálnych chladičov. Chladiče s väčšou plochou základne by však po použití vhodného montážneho kitu mohli byť bez problémov kompatibilné.



(Zdroj: Videocardz.com)

Noctua používa montážny systém s názvom SecuFirm 2. Ten zabezpečuje podporu rôznych socketov, či už pre procesory AMD alebo Intel.

Spoločnosť tiež sľubuje kompatibilitu aj s budúcimi socketmi, ak to bude technicky možné. To by v tomto prípade nemal byť problém nakoľko napr. chladič spomínaný v otázke na Twitteri, Noctua NH-U12S, je možné použiť aj so socketom LGA2066 pre Intel HEDT procesory, ktorý zaberá ešte väčšiu plochu ako plánovaný LGA1700. Rovnako by to malo byť so všetkými Noctua chladičmi, ktoré majú dostatočnú veľkosť základne.

Zdroj: Videocardz.com