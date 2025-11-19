Noctua: Nová celočierna séria chromax - NH-D15 G2 a NF-A14x25

Noctua dnes predstavila novú, celo čiernu sériu chromax modelov G2: chladič CPU NH-D15 G2 a ventilátory NF-A14x25 G2 s rozmermi 140mm.
„Ohlas na naše dlho očakávané produkty série G2 bol úžasný, od zákazníkov aj recenzentov“ povedal Roland Mossig (CEO Noctua). „Sme hrdí na to, že NH-D15 G2 a NF-A14x25 G2 dokázali pokračovať v odkaze svojich predchodcov, a sme presvedčení, že nové verzie chromax.black budú dobre prijaté tými, ktorí preferujú nenápadný a elegantný vzhľad.“
Špecifikácie ventilátorov ani chladiča sa nezmenili. Za seba musím povedať, že vyzerajú bad ass a ide o jeden z najkrajších chladičov na trhu.
Ceny a dostupnosť
Všetky nové produkty sú dostupné od dnešného dňa prostredníctvom oficiálnych obchodov Noctua na Amazone. Ostatné obchody dostanú zásoby čoskoro.
Odporúčané maloobchodné ceny (MSRP) sú nasledovné:
NF-A14x25 G2 PWM chromax.black: EU: 39,90 EUR
NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black: EU: 76,90 EUR
NF-A14x25r G2 PWM chromax.black: EU: 39,90 EUR
NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black: EU: 76,90 EUR
NH-D15 G2 chromax.black: EU: 159,90 EUR
Zdroj: TS, vlastné
Pridať nový komentár