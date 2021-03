Nintendo Switch by mal používať NVIDIA čip s podporou DLSS

Ďalšia generácia konzoly Nintendo Switch by mala, podľa portálu Bloomberg, používať čip od spoločnosti NVIDIA s podporou technológie DLSS (Deep Learning Super Sampling), teda technológia zvyšovania rozlíšenia pomocou strojového učenia. To by malo pomôcť najmä pri zobrazovaní na 4K televíziách. Čip by mal tiež samozrejme poskytnúť celkový vyšší výkon procesora aj grafickej časti.

Nový Switch by mal prísť tento rok a dostať by mal tiež OLED displej. Mal by ho vyrábať Samsung a pôjde o veľkosť 7 palcov s rozlíšením 720p. Súčasná generácia má 6,2 palcový LCD displej, s rovnakým 720p rozlíšením.

K zvýšeniu rozlíšenia teda nedôjde, nakoľko výkon tohto malého, herného zariadenia by stále nemusel postačovať. Vzhľadom na podporu 4K rozlíšenia pri pripojení k TV však mohlo byť rozhodnuté zachovať 720p aj kvôli predĺženiu výdrže na batériu.

Presný dátum vydania zatiaľ nie je známy.

