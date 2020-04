Nintendo Switch dostáva veľkú aktualizáciu a umožňuje premapovať ovládanie

Nintendo Switch dostáva obrovskú aktualizáciu. Povýšila verziu softvéru až na verziu 10.0 a pribudlo viacero noviniek.

Ak využívate Switch aktívne, asi viete, že najväčší problém je jeho malá interná pamäť. Tá sa dá našťastie rozšíriť prostredníctvom microSD kariet, problémom však bol presun hier medzi pamäťou. Hry ste si museli na SD kartu stiahnuť nanovo a nedali sa presúvať medzi oboma pamäťami. Po novom je možné presúvať dáta oboma smermi a presúvať tak podľa potreby hry medzi internou pamäťou a SD kartami, samozrejme s malými výnimkami. Podstatné je, že ak mal niekto pre určitú hru typu Zelda pomalú pamäť SD teraz si môže hru dočasne uložiť na SD a v prípade potreby hrania rýchlo presunúť späť do internej pamäte.

Zaujímavou novinkou je tiež možnosť vytvárať bookmarky, až do 300 – ukladať tak viete jednotlivé novinky.

Veľkou novinkou je možnosť premapovať ovládanie Joyconov – oboch. Aj pre ne je dostupná aktualizácia, ktorá to umožní. Určite ste sa stretli s tým, že pri prechode z PlayStation na Nintendo je ovládanie obrátené, toto tento problém môže vyriešiť. Editovať je možné všetky prepínače s výnimkou domáceho tlačidla. Zaujímavá je tiež možnosť otočiť páčky horizontálne či prehodiť ovládače navzájom, čo je vítaná novinka hlavne pri hraní v multiplayeri. Vytvoriť je možné až 5 rôznych profilov.

Po novom je tiež možné prednastaviť maximálnu hlasitosť pre slúchadlá alebo stlmenie konzoly po ich odpojení. Pribudla možnosť priblíženia či zmena farieb – invertovať a grayscale.

Nintendo by sa Vám malo samo spýtať na možný presun medzi hrami. Recenziu vynovenej verzie Nintendo Switch si prinesieme čoskoro.

Mimochodom aktualizácia naznačila, že Nintendo zrejme chystá novú konzolu s 2 displejmi na báze Switchu, pribudli tiež nové DRAM profily, takže nový hardvér je možné očakávať ešte tento rok.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)