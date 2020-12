Niektoré PS5 môžu byť hlučnejšie, Sony dodáva viac druhov ventilátorov

Napriek nedostatku nových konzol, možno sa vám podarilo PlayStation 5 zakúpiť. Ukazuje sa však, že nie každý používateľ bude mať rovnakú skúsenosť s hlučnosťou konzoly. Sony vraj inštaluje rôzne druhy ventilátorov, pričom nemajú rovnaké vlastnosti. Skutočnosť je o to horšia, že tichšie ventilátory by mali mať kusy, ktoré dostali recenzenti na testy. Objavila to francúzska redakcia Les Numériques, pričom práve kus ktorý dostali, bol tichší ako konzola zakúpená v bežnom predaji.

Na obrázku vidíme dva druhy ventilátorov, ten tichší má 23 tenších lopatiek, hlučnejší ventilátor ich má 17 a sú hrubšie. Ventilátory s menším počtom lopatiek sa všeobecne musia točiť rýchlejšie, aby dosiahli rovnaké vlastnosti chladenia, tým pádom sú aj hlučnejšie.

Nie je známe nakoľko je hlučnosť bez priameho porovnania medzi ventilátormi citeľná. Napriek tomu je fakt, že spoločnosť nepoužila rovnaký ventilátor vo všetkých vyrobených konzolách a nikde to neuvádza, pomerne zavádzajúci.

Zdroje: Tom's Hardware, TechSpot

Obrázok: Les Numériques