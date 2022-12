Niektoré krajiny majú v pláne zakázať používanie elektromobilov

Bude jazda elektromobilom ešte luxusnejšia?

Svet sa aktuálne borí viacerými krízami, hlavne náš európsky kontinent. Máme tu čipovú krízu, ropnú, plynovú, vládnu (takmer každý týždeň iná), vojenský konflikt, surovinovú, ale aj energetickú krízu. Práve energetická vyvoláva niektorým vládam vrásky na "čele", nakoľko v rámci neistých dodávok surovín na výrobu elektrickej energie sa niektoré štáty obávajú o jej stabilnú produkciu. Ak by táto situácia nastala, tak štáty, ako napríklad Švajčiarsko, môžu uvažovať o zákaze používania elektrických dopravných prostriedkov. Napriek tomu sa netreba báť, že v prípade začatia problémových dodávok elektrickej energie sa elektromobilom nikam nedostanete.

Zákaz by sa mal prednostne týkať firemných elektromobilov, takže nákup, cesta do a z práce elektromobilom a podobne by ohrozená nemala byť. Použitie by sa malo v tomto prípade týkať len určitých jázd. Bude zaujímavé, ako sa s definovaním povolených jázd elektromobilom popasujú jednotlivé štáty, ale vzhľadom na našu vládu, sa podobného nariadenia ani nemusíme obávať. Niektoré európske štát už majú vypracovávať pravidlá pre rôzne domáce spotrebiče. Napríklad umývačka riadu nebude môcť umývať s teplotou vyššou než 40 stupňov a sedačkové lanovky napríklad nebudú vyhrievané.

Obmedzenia by sa mali dotknúť aj streamovacích spoločností, ktoré by museli znížiť rozlíšenie prehrávaných filmov a seriálov. Zatiaľ ide len o návrhy, ktoré môžu, ale nemusia vstúpiť do platnosti.

Zdroj: Gizchina,