Niekto sa snažil predať prototyp tabletu Google Pixel

Pripravovaný Google Pixel Tablet by mal byť predstavený až počas budúceho roka.

Zatiaľ neznáma osoba sa snažila nedávno predať na platforme Facebook Marketplace prototyp tabletu Google Pixel. Spomínaný tablet zatiaľ nebol ani oficiálne predstavený. Predstavenie sa očakáva až počas budúceho roka 2023. Podľa zverejnených obrázkov, by sa malo jednať o model vybavený 256 GB interným úložiskom. Zaujímavosťou na tablete je, že šasi zariadenia je čierne, ale farba stojanu a zároveň reproduktoru je biela. Google Pixel Tablet je vybavený operačným systémom Android 13.

Novinka bola ohlásená ešte počas predstavenia novej série smartfónov Google Pixel 7, lenže výrobca doteraz neoznámil dátum predstavenia tabletu. Spoločnosť Google chcela zachovať dizajn so zariadeniami Nest, no napriek tomu je na obrázkoch vidieť, že rozhranie tabletu zodpovedá tomu, ktoré používa OS Android 13. Novinka by mala používať procesor Google Tensor G2 SoC. Šasi zariadenia má pozostávať z hliníku, ktorý má byť ošetrený špeciálnou nanokeramickou vrstvou, vďaka čomu by mal mať tablet matný a jemný textúrovaný povrch.

Zdroj: ArsTechnica,