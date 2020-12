Niekto dokázal pretaktovať 14-ročný procesor Intel

Podľa portálu TechSpot si používateľ HWBot.org ivanqu0208 vzal Intel Celeron D 347, jednojadrový procesor s jedným vláknom, ktorý bol pôvodne uvedený na trh koncom roka 2006 a jeho základnú frekvenciu 3,06 GHz zvýšil na 8,36 GHz.

Pritom len nedávno bol pretaktovaný stolný procesor Intel 10. generácie Core i9-10900K, ktorý má základný takt 3,70 GHz, takt zvýšenia až na 5,30 GHz, 10 jadier a 20 vlákien. Totiž podľa údajov HWBot dosiahol 7,71 GHz, tak aj svetový rekord CPU-Z OC.

Nadšenci pre pretaktovanie často nalievajú tekutý dusík na procesor alebo ho obklopujú blokmi tekutého dusíka, aby ho udržali chladným pri pretaktovaní. Bez tohto typu extrémneho chladenia by nebolo možné dosiahnuť rýchlosti vyššie ako 8 GHz. Ak procesor prekročí svoju maximálnu prevádzkovú teplotu, základná doska spravidla vypne počítač ako ochranu proti zlyhaniu, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu procesora. Pôsobivé je, že to niekto dokázal so 14-ročným procesorom.

V čase svojho vydania sa procesory Celeron D 347 stali obľúbenými medzi pretaktovačmi kvôli tomu, že boli jednoduché na pretaktovanie. Náhodné nečistoty v kremíku môžu mať vplyv na to, ako rýchlo je niekto schopný pretaktovať procesor, ale Celeron D 347s sa zjavne javil ako obzvlášť dobrý výber.