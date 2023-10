Nie je žiadna tmavá hmota, ani deviata planéta

Tak, toto by bol zaujímavý príbeh do histórie vedy. Príbeh o tom ako hľadanie deviatej planéty viedlo k záveru, že tmavá hmota neexistuje.



Hľadanie deviatej planéty Slnečnej sústavy dostalo nový impulz v roku 2016 objavom, že niektoré objekty vonkajšej Slnečnej sústavy (objekty vo vzdialenostiach väčších ako 250AU) vykazujú orbitálne anomálie. Tie by mohla spôsobovať deviata planéta a hľadanie sa rozbehlo naplno. Zatiaľ, po rokoch hľadania však deviatu planétu nik nešiel.



Aktuálne zverejnený článok v časopise The Astronomical Journal sa zaoberá vysvetlením orbitálnych anomálií pomocou MOND teórie, teórie modifikovanej gravitácie. Táto teória zavádza modifikáciu Newtonovho gravitačného zákona. Podľa nej je gravitácia na veľkých vzdialenostiach väčšia než predpovedá Newtonow gravitačný zákon. Navrhnutá bola ako alternatívne vysvetlenie tmavej hmoty.



Autori článku, ako sami hovoria, len chceli vylúčiť MOND ako možné vysvetlenie orbitálnych anomálií. Ale, dopadlo to naopak, MOND popísal orbitálne anomálie prekvapujúco dobre.



A tu sa MOŽNO začína valiť guľa príbehu, ktorý zatrasie fyzikou. MOND podporuje viacero pozorovaní, orbitálne anomálie telies vonkajšej Slnečnej sústavy však ukazujú, že efekty MOND teórie, môžu byť pozorovateľné kozmologicky relatívne veľmi blízko. Okolie Slnečnej sústavy môže byť laboratóriom na skúmanie správnosti MOND teórie. Ak tak hľadanie deviatej planéty možno dospeje k potvrdeniu správnosti MOND teórie. To by znamenalo, že tmavú hmotu nepotrebujeme na vysvetlenie správania galaxií. A bolo by po tmavej hmote. Pre presnosť treba uviesť, že celkový obrázok je ešte zložitejší. MOND teória nie nie je "kompaktibilná" s Všeobecnou teóriou relativity. Platnosť MOND teórie by vyžadovala jej modifikáciu. Dôsledky vo fyzike by boli ďalekosiahlejšie, než len vylúčenie tmavej hmoty z obrazu vesmíru.

Článok zverejnený v časopise The Astronomical Journal, nájdete na tejto adrese.

Ilustračný obrázok bol vytvorený pomocou Bing Tvorcu obrázkov. Používal DALL-E.

Zdroj: iopscience.iop.org