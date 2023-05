Nicolas Cage sa objaví v hre Dead by Daylight

Podľa oznámenia tvorcu hry sa máme na čo tešiť!

Herné štúdio Behavior Interactive oznámilo na svojom twitterovom účte, že sa v hre objaví aj herec Nicolas Cage. Podľa tvorcu hry, by malo ísť o hercov "celoživotný výkon". Cage sa v hre predvedie v úlohe "survivora". V ukážke, v ktorej počuť Cageov hlas môžeme počuť vety, podľa ktorých nič nie je mocnejšie ako predstavivosť. Môžete pritom formovať štruktúru reality a meniť všetko podľa svojich predstáv. Cage mal v hre počas nakrúcania vyvolať neznámu a zlomyseľnú entitu, ovplývajúcu veľkou silou. Následne sa herec ocitne vo svete nepredstaviteľných hrôz.

Cageova postava je novým herným prírastkom do tejto populárnej hry, kde môžete stretnúť známu filmovú postavu Freddyho Kreugera, prípadne K-Pop hviezdy, ale aj Asha Wiliamsa z Evil Dead hororu. Hra Dead by Daylight je určená pre piatich hráčov. Jeden z hráčov je v úlohe vraha a zvyšní štyria hráči sa mu snažia uniknúť. Hra je dostupná na rôznych herných platformách - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X a S, Xbox One, PC, či Nintendo. Hru si môžu zahrať aj majitelia smartfónov s OS Android a iOS. Doplnok bude vydaný už 5. júna 2023.

Zdroj: Engadget,