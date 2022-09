Niantic vytvorí pre Marvel AR hru

Niantic a Marvel spájajú sily, vďaka čomu má vzniknúť hra s rozšírenou realitou.

Herná spoločnosť Niantic stojí za populárnou hrou odohrávajúcou sa v rozšírenej realite. Pravdepodobne tipujete správne, je to hra Pokémon Go, ktorú stále aktívne hráva milióny hráčov po celom svete. Prečo teda nenadviazať na tento úspech? Preto už počas budúceho roka môžeme očakávať novú hru, ktorá sa nás bude snažiť dostať na čerstvý vzduch. Tentokrát herné štúdio Niantic uzavrelo spoluprácu s komixovou spoločnosťou Marvel. Vďaka tejto spolupráci vznikne hra s názvom Marvel World of Heroes. V hre bude možné si vytvoriť vlastného hrdinu, takže by hranie malo byť oveľa zaujímavejšie, nehovoriac o súbojoch.

Nanešťastie sa vynárajú aj určité obavy ohľadom úspechu hry, pretože napríklad hra zo sveta Harryho Pottera sa dlho v hernej konkurencii nestihla ani ohriať a už bola zrušená. Spoločnosť Niantic bola nútená zrušiť aj niekoľko rozpracovaných projektov a spoluprác, čo vyústilo k prepúšťaniu časti zamestnancov. Prípadný úspech pripravovanej hry by znamenalo pre herné štúdio veľký úspech, keďže spoločnosť má aktuálne stále len jednu najúspešnejšiu hru, a to Pokémon Go. Prvotina štúdia - hra Ingress má síce stabilnú hráčsku základňu, ale veľmi nerastie.

