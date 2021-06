Niantic plánuje AR hru z prostredia Transfomerov

Herné štúdio ohlásilo spoluprácu s Hasbrom na vývoji novej AR hry.

Herné štúdio Niantic ohlásilo spoluprácu so spoločnosťou zameranou na výrobu hračiek - Hasbro, vďaka čomu sa môžeme tešiť na novú hru z prostredia Transformerov. Tým si aj fanúšikovia robotov prídu na svoje, nakoľko Niantic je známy tým, že stojí za vytvorením hry - Pokémon Go, ktorá dokázala poblázniť takmer celý svet. Pritom ju stále aktívne hráva niekoľko miliónov hráčov po celom svete s tým, že sa konajú aj hromadné akcie, ktoré síce prekazila minuloročná pandémia koronavírusu COVID-19.

Hra dostala názov Transformers: Heavy Metal, kde sa hráči pripoja k frakcii Guardian Network, kde budú bojovať proti Deceptikonom, pomocou Autobotov. Hráčov okrem bojov čaká aj odhaľovanie skrytých miest, pre získavanie rôznych zdrojov. Boje by mali byť robené ťahovou formou hry, pričom súboj môžete hrať sám, alebo aj ako skupina hráčov. Hra bude fungovať na platforme Lightship, za ktorou stojí herné štúdio Niantic. O vývoj hry sa postará spoločnosť Very Very Spaceship so sídlom v Seatli (Spojené štáty americké). Samotná hra by mala byť najskôr spustená v Japonsku, pod krídlami spoločnosti Tomy, no zároveň je v pláne hru uvoľňovať postupne do sveta, najskôr ako beta verziu.

Zatiaľ nie je známy presný dátum uvoľnenia hry, ale malo by to byť už počas tohto roka. Niantic má vo vývoji aj ďalšiu AR hru s názvom Pikmini, ktorá pochádza pre zmenu od spoločnosti Nintendo. Hra má byť uvedená čoskoro.

Zdroj: Cnet,