NFT, ktoré nakúpil Justin Bieber stratilo 95% hodnoty. NFT trh sa rúti

Spomínate si na veľký hype okolo NFT obrázkov? Vzhľadom na posledné týždne, a s tým čo sa deje s kryptom posledné dni a týždne určite nebude spokojný Justin Bieber.

Minulý rok nakúpil fanúšik krypta Justin Bieber, NFT opice – Bored Ape od Bored Ape Yacht Club za neuveriteľných 1 290 000 amerických dolárov, ďalšie NFT nakúpil len za vyše 400 000 dolárov. Prepad krypto trhu začal s pádom Terra ekosystému a Luny, kde vymazala prakticky vyše desiatky ak nie stovky miliárd dolárov z trhu.

Justin Bieber bought this NFT for $444k. We posted this picture of the same NFT for free. pic.twitter.com/wXM8VIdiNE