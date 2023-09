Newyorská polícia monitorovala obyvateľov pomocou dronov

Polícia mala monitorovať večierky na dvoroch rodinných domov.

The New York City Police Department (NYPD), teda Polícia mesta New York mala tento víkend vykonať pomerne kontroverznú akciu. Tou je monitorovanie večierkov pomocou diaľkovo riadených dronov. Polícia namiesto hliadky vyslala drona, aby cez neho pozrela na prebiehajúci záhradný večierok, ktorý sa mal vymknúť kontrole. Takže ak sa vášmu susedovi zdá, že je vaša párty priveľmi hlučná, zavolá na políciu, ktorá následne pošle drona na kontrolu. Tento krok ochrancov zákona sa samozrejme nepáčil hneď niekoľkým občianskym združeniam, ale aj ochrancom práv občanov.

Niektorí z predstaviteľov prirovnali použitie dronov k sci-fi, ktoré sa zmenilo v realitu a niektorí označili konanie polície za znepokojujúce. Úmysel polície mal byť taktiež v rozpore so zákonom o verejnom dohľade nad technológiou sledovania. Podľa Alberta Foxa Cahna zo Surveillance Technology Oversight Project (STOP) je až teraz viditeľné, ako sú obyvatelia málo chránení voči sledovaniu zo vzduchu, nakoľko takmer ktokoľvek si môže pozrieť váš dvor, prípadne vám nahliadnuť do okien vášho domu. Associated Press upozorňuje aj na vzrastajúce používanie dronov NYPD. Kým v roku 2022 polícia použila drony len 4 krát, tak v roku 2023 ich ochrancovia zákona použili až 124 krát.

Situácia s dronmi až nápadne pripomína epizódu "Magic Bush" zo satirického seriálu South Park.

Zdroj: Techspot,