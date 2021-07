Neviete čo si zahrať na PC? Skúste tieto oddychové hry

Ak sa vám nechce von do extrémnych horúčav, skúste tieto oddychové hry.

Keďže vládne uhorková sezóna (Mama, ožeň ma), očakávané herné novinky prídu až na jeseň. Vonku znova začínajú horúčavy a vy neviete čo od dobroty, skúste si dopriať letný relax pri nenáročných a humorom (našťastie aj nekorektným) sršiacich hrách.

Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (Episode 1)

Ak nepoznáte komixy a videá Cyanide & Happiness, máte čo dobiehať, pretože tvorcovia sa vyžívajú v čiernom humore. Hra je prvou epizódou z troch plánovaných, pričom zatiaľ nie je známe, kedy budú vydané ďalšie dve epizódy. Hrať budete za chlapca s menom Coop, ktorý si chce splniť sen - stať sa hrdinom. Počas hry zažijete plno absurdností, od lietania pomocou odfukovača na lístie s balónom, až po jazde po mŕtvolách zombie. Hra má na hernej platforme Steam zmiešané dojmy, pričom je aktuálne aj v letnom výpredaji s 20 percentnou zľavou. Príjemným plusom je aj podpora operačného systému Linux.

South Park: The Stick of Truth

South Park: The Stick od Truth patrí už k starším hrám, ale stále dokáže zabaviť. Čaká vás niekoľko hodín kvalitnej zábavy, kedy sa pridáte k známej partii chlapcov, štvrtákov na základnej škole - Cartman, Kyle, Stan a Kenny. Pritom je úplne jedno, aké meno si zvolíte, buď budete New kid alebo podľa Cartmana - Douchebag. Hra sa inšpirovala ságou Pán prsteňov, ale samozrejme to neostane len pri tom a čakajú vás boje s nacistickými kravami, alebo potratenými plodmi. Hra je hodnotená extrémne kladne na hernej platforme Steam a môžete si ju aktuálne kúpiť v 75 percentnej zľave. Tak isto poteší, že si ju môžete zahrať aj pod Linuxom.

South Park: The Fractured But Whole

Zatiaľ posledný vydaný diel nás zavedie do sveta superhrdinov. Hra začína tam, kde ste skončili v boji o Paličku Pravdy a prejdete prerodom, stanete sa superhrdinom. Buďte opatrný pri výbere farby pleti, čím ste tmavší tým je hra ťažšia. Hra zároveň odkazuje na známy komixový film Captain America: Civil war, ale autori narážajú svojimi postavami aj na hrdinov z prostredia komixov DC. Tak isto si užijete dávku nekorektného a absurdného humoru a niekoľko hodín zábavy, ktorá sa odvíja od plnenia bočných úloh. Hra je na hernej platforme Steam hodnotená veľmi pozitívne a taktiež si ju môžete kúpiť v 75 percentnej zľave, v zľave sú aj DLC balíčky pre obe hry.

Zdroj: GamingOnLinux, Steam, Steam, Steam,