Neuralink začalo s registrovaním pacientov na prvé testy svojej technológie

Vyvíjaná technológia má pomôcť pacientom lepšie komunikovať so svetom.

Predstava komunikácie bez slov s vybranými osobami, či ovládanie elektronicky bez fyzickej interakcie znie ako sci-fi, prípadne ako "ezo". Napriek tomu to tak nie je, pretože spoločnosť Synchron už viac ako mesiac testuje BCI technológiu na ľudských subjektoch a v súčasnosti začala Muskova firma naberať pacientov s kvadruplégiou. Americká spoločnosť Neuralink už od roku 2017 aktívne pracuje na vývoji čipu s názvom N1, pomocou ktorého môžu napríklad ľudia neschopní pohybu ovládať smartfón. V rámci vývoja čipu prebieha aj simultánny vývoj chirurgického robota - R1, ktorý sa má postarať o implantáciu čipu do mozgu. Presnejšie ide otvorenie lebky, zavedenie extrémne tenkých elektród na správne miesta v mozgu a "osadenie" čipu. To všetko samozrejme bez toho, aby sa pacientovi zdravotne pohoršilo.

Výskum sa neobišiel bez istých kontroverzií. Muskova spoločnosť bola vyšetrovaná pre vysoký počet úmrtí testovacích subjektov v podobe zvierat. Vďaka tomu začalo "panovať" podozrenie z týrania zvierat. Neuralink si dáva za cieľ, aby boli pacienti s implantovaným čipom N1 schopní ovládať kurzor počítača a virtuálnu klávesnicu. To všetko sa má udiať v podstate len na základe myšlienok používateľa čipu. Musk chce ale zájsť svojim čipom ešte ďalej, nakoľko sa nie raz vyjadril, že chce pomocou neho dokázať preniesť myseľ človeka do tela robota, v ktorom bude osoba ďalej existovať aj po smrti. Táto idea je ale zatiaľ veľmi ďaleko od splnenia a spoločnosť Neuralink čakajú k dosiahnutiu tohto cieľa ešte roky výskumu, pokusov a omylov.

Zdroj: Engadget,