Neuralink možno už tento rok začne s testami na ľuďoch

Začiatok testov možno prebehne už tento rok.

Muskova spoločnosť Neuralink oznámila, že pravdepodobne už tento rok začne s testami na ľuďoch. Táto správa približne po mesiaci, kedy sa firme podarilo získať povolenie na vykonávanie testov na ľudských subjektoch. Oznámenie prišlo nečakane na podujatí VivaTech v Paríži, kde túto novinku predniesol Elon Musk. Spoločnosť zároveň umožnila záujemcom sa zapísať do Registra pacientov. To znamená Neuralink už rozbieha nábor. Bohužiaľ firma je zatiaľ na ďalšie informácie pomerne skúpa. Napríklad nie je známe - koľko pacientov sa bude môcť zúčastniť, ale ani ako dlho budú mať účastníci štúdie implantované zariadenie.

Do Registra pacientov má byť umožnené sa zapísať osobám starším, ako 18 rokov. Nakoľko tieto osoby sú schopné dať súhlas spoločnosti na vykonanie chirurgických zákrokov. Zároveň musia pacienti trpieť na niektorú z týchto chorôb - paraplégia, kvadruplégia, či strata zraku, alebo čuchu. To, či implantát bude nakoniec schopný pomôcť pacientom, je zatiaľ otázne. Samotné zariadenie má implantovať robot, ktorý je schopný zaviesť do mozgu elektródy tenšie ako ľudský vlas.

Musk má so svojou spoločnosťou Neuralink pomerne veľké plány a od svojho zariadenia si sľubuje veľa. O implantáte hovorí napríklad, že raz bude možné vďaka nemu preniesť svoje vedomie do robota, ktorého Musk používa už vo svojich automobilových závodoch. Lenže to je zatiaľ "hudbou" budúcnosti. Momentálne by malo byť možné pomocou implantátu ovládať rôzne elektronické zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad smartfón, prípadne počítač. Tak isto sa spomína, že zariadenie by mohlo pomôcť aj ľudom, ktorí sú ochrnutí, prípadne sú inak fyzicky indisponovaní.

Zdroj: Neowin,