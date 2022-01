Neuralink má onedlho začať s testami na ľuďoch

Muskov start-up by mal onedlho začať testovať svoj čip na ľuďoch.

Start-upová spoločnosť Neuralink, ktorá je ďalšou firmou patriacou Elonovi Muskovi ohlásila, že onedlho začne s testami na ľuďoch. Doteraz prebiehali testy na zvieratách, akými sú opice alebo prasatá. Pomocou čipu, dokázali napríklad opice hrať hru Pong na počítači, len pomocou svojej mysle. V súčasnosti má spoločnosť hľadať dobrovoľníkov, čím by sa začala éra klinických skúšok. Vďaka integrovanému čipu, by mohol subjekt ovládať napríklad mobilný telefón len pomocou svojej mysle a samozrejme aj iné elektronické zariadenia. Podľa Muska by mali byť ľudia s čipom schopný prehrávať a ukladať svoje spomienky, ale ich aj potencionálne stiahnuť do tela robota.

V inzeráte sa zároveň píše aj to, že účastníci klinickej štúdie budú spolupracovať s niektorými z najinovatívnejších lekárov a inžinierov na svete. Elon Musk zároveň spomína, že vďaka jeho technológii by bolo možné pomôcť ľuďom s poranenou miechou. Technológia už veľmi dobre spolupracuje s opicami a tak má ísť o spoľahlivý a bezpečný nástroj, ktorý sa dá bez problémov aj odstrániť. Musk spomenul aj plány do budúcna, kedy by bolo možné pomocou technológie Neuralinku ovládať všetky zariadenia, ale aj motorické a senzorické časti ľudského tela.

Zdroj: Gizchina,