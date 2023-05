Neuralink dostalo povolenie vykonávať testy na ľuďoch

Po testoch na zvieratách prichádza na rad skúšanie funkčnosti modulu BCI na ľuďoch.

Spoločnosť Elona Muska - Neuralink dostala povolenie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (United States Food and Drug Administration - FDA) na začatie testov na ľuďoch. Muskova firma sa zaoberá komercializáciou BCI (Brain-Computer Link), teda rozhrania mozog-počítač. Toto rozhranie je schopné prevádzať analógový signál na digitálny, a aby to bolo možné, modul je vybavený veľmi tenkými elektródami. Tie musia byť priamo implantované do mozgu, aby bola zaručená funkčnosť BCI rozhrania. Spoločnosť Neuralink toto rozhranie už nejakú dobu experimentálne skúšala na zvieratách, ale od roku 2018 malo počas testov umrieť viac ako 1 500 zvierat. Vzhľadom na túto informáciu bolo začaté vyšetrovanie generálnym inšpektorom amerického ministerstva hospodárstva.

FDA bolo pri udelení povolenia pomerne zdržanlivé, nakoľko sa objavilo niekoľko obáv. Tie sa týkali možnosti pohybu elektród, ktoré mohli poškodiť mozgové centrá. Ďalej sa úrad obával možnosti odstránenia elektród z mozgu, nakoľko by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, prípadne aj použitej Li-Ion batérie BIC rozhrania. Napriek získanému povoleniu, Neuralink zatiaľ nehľadá dobrovoľníkov. Spoločnosť toto odobrenie začatia testov na ľuďoch vníma veľmi pozitívne a verí, že v blízkej dobe zaháji testy. Momentálne sú prekážkou ešte klinické štúdie. Musk má v s týmto rozhraním veľké plány, pričom by v budúcnosti chcel preniesť myseľ človeka do tela androida. Budeme potom ešte ľudia, či len "otroci" s mysľou?

Zdroj: Engadget,