Netflix vylepšuje zvuk pre používateľov s Android zariadeniami

Spoločnosť Netflix okrem funkcie Shuffle Play pracuje aj na vylepšovaní zvukovej kvality. Nová aktualizácia pre používateľov Android zariadení pridáva podporu kodeku xHE-AAC.

Podľa spoločnosti Netflix kodek xHE-AAC poskytuje lepšie riadenie dynamického rozsahu. Je to technológia, ktorá normalizuje zvuk medzi najhlasnejšími a najtichšími časťami zvuku videa. Tichý obsah je hlasnejší, takže ho môžete počuť aj nad šumom v pozadí. Hlasný obsah, ako sú výbuchy a hudba, sa stíši bez toho, aby sa znížila celková kvalita zvuku. Nový kodek by mal pomôcť Netflixu udržiavať konzistentný objem dialógov naprieč rôznymi filmami a seriálmi.

Ďalšou výhodou prijatia nového kodeku je možnosť aplikovania plynulého prepínania bitovej rýchlosti. To znamená, že zvuk by mal bežať plynulejšie a teda by nemal sekať (aspoň menej ako doteraz) na mobilných zariadeniach s nekonzistentným pripojením na internet. Netflix už od roku 2019 experimentuje s funkciami adaptívneho prenosu dát vo svojich televíznych aplikáciách.

Nová aktualizácia obsahujúca kodek xHE-AAC je k dispozícii iba pre zariadenia so systémom Android 9 (alebo novším). Kodek podporuje už aj iOS 13 (alebo novší) a Amazon Fire OS 7 (alebo novší).

Zdroje: Netflix TechBlog