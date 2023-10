Netflix testuje streamovanie hier

Streamovací gigant pracuje na rozšírení funkcionality svojej služby.

Streamovacia služba Netflix má vo svojej ponuke aj hernú službu, ktorú asi málokto využíva. Máte ju pritom zahrnutú v cene predplatného. Tak si môžete napríklad pri pozeraní seriálu alebo filmu zahrať hru na smartfóne. Spoločnosť Netflix chce dať ľuďom viac do povedomia svoju službu a preto pracuje na cloudovej podpore hrania hier. Vďaka tomu si budete môcť zahrať svoje obľúbené hry cez podporované internetové prehliadače, ale aj smart televízory, akými sú napríklad Samsung TV a LG TV. Podporované by mali byť aj set-top-boxy zatiaľ od vybraných výrobcov - Nvidia Shield, Roku, či Amazon Fire Tv Stick.

Nová funkcia zatiaľ "beží" vo forme beta testu a dostupné sú len dve hry - Oxenfree a Molehew Mining Adventure. Zatiaľ nie je známe, aká hry budú dostupné v rámci cloudového hrania, pretože bude záležať od rôznych dohôd s vydavateľmi hier. V prípade niektorých hier by to nemal byť problém, nakoľko sú dostupné aj na iných platformách. Ide napríklad o hry Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Immortality, alebo Kentucky Route Zero. Každopádne bude zaujímavé sledovať ďalší vstup nového "hráča" medzi cloudové streamovanie hier, kde napríklad spoločnosť Google so svojou službou Stadia neuspela.

Zdroj: Engadget,