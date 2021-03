Netflix testuje novú funkciu, ktorá vás nepoteší

Netflix testuje novú funkciu, ktorá nebude veľmi príjemná.

Streamovacia služba Netflix pracuje na novej funkcii, ktorá obmedzí používanie užívateľského konta mimo domácnosti, ale aj ak ste v zahraničí. Netflix tým chce zabrániť zneužívaniu hesiel, ktoré sa mohli dostať na verejnosť únikom, zároveň chce spoločnosť zabrániť aj zneužívaniu používateľských účtov a následným podvodom s nimi. Služba má totiž v podmienkach používania aj určitý typ účtov, ktoré nemôžu byť zdieľané mimo jednu domácnosť. Firma si touto funkcionalitou chce overovať správne používanie jednotlivých užívateľských účtov.

Test tejto funkcie zatiaľ prebieha na majiteľoch účtov, ktorí používajú službu na smart televízoroch, kedy im Netflix pri voľbe profilu v rámci zdieľaného účtu zobrazí výzvu na zadanie hesla, ktoré im bolo poslané na e-mail, alebo sms. Ak nemáte prístup k e-mailu alebo sms, na ktoré bolo toto heslo zaslané, budete požiadaný o založenie účtu s 30-dňovou skúšobnou dobou.

Netflix sa týmto krokom chce brániť poklesu príjmov za využívanie jej služieb, nakoľko v čase pandémie nastal rozmach streamovacích služieb v podobe HBO Max, Amazon Prime, Paramout+ a v neposlednom rade Disney+. Práve posledná menovaná služba dosahuje najväčší rast spomedzi všetkých streamovacích spoločností. Netflix tak chce získať lepší prehľad o skutočných majiteľoch jednotlivých účtov a následne získať nových pri nemožnosti overenia profilu.

Netflix aktuálne ponúka najlacnejšie konto za 7,99 eur a najdrahšie za 11,99 eur. V prípade HBO GO/Max je to 5,99 eur, Disney+ aktuálne u nás nie je dostupné, ale cena by mala byť na úrovni akú ponúka HBO Go/Max. Amazon Prime ponúka mesačné predplatné na úrovni 5,99€, Paramount+ má mesačné predplatné s reklamami za 5,99 dolára, bez reklám to je 9,99 dolárov mesačne.

