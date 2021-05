Netflix sa chce údajne vo veľkom rozšíriť aj do herného priemyslu

Podľa novej správy portálu The Information si spoločnosť Netflix chce najať manažéra, ktorý by dohliadal na rozmach spoločnosti do odvetvia videohier.

Spoločnosť má údajne záujem rásť nad rámec svojich filmových a televíznych streamovacích služieb tým, že sa rozšíri a začne sa angažovať aj vo svete videohier, na čo si chce najať skúseného výkonného riaditeľa, ktorý by na toto odvetvie spoločnosti dozeral. Anonymný zdroj naznačil, že Netflix už začal rozhovory s viacerými kandidátmi, ktorí sú vo svojom odbore označovaní ako „veteráni“.

„Naši členovia oceňujú rozmanitosť a kvalitu nášho obsahu. Preto sme našu ponuku neustále rozširovali - od seriálov po dokumenty, filmy, originálne audiovizuálne diela v miestnom jazyku a reality šou. Členovia sa tiež tešia priamejšej angažovanosti sa v príbehoch, ktoré majú radi - prostredníctvom interaktívnych šou ako Bandersnatch a You v. Wild alebo hier založených na Stranger Things, La Casa de Papel a To All the Boys. Sme teda nadšení, že s interaktívnou zábavou dokážeme viac,“ uviedla spoločnosť Netflix.

Pokiaľ ide o to, ako sa bude formovať herná vízia spoločnosti Netflix, spoločnosť zjavne premýšľa nad myšlienkou vytvoriť balík hier, ktorý by bol podobný predplatnému služby Apple Arcade. Netflix tiež chce, aby bola ich ponuka videohier bez reklám.

Netflix sa vo svete videohier angažoval už aj v minulosti, napríklad spustením interaktívneho filmu Black Mirror: Bandersnatch. Spoločnosť tiež dohliadala na vydanie hry Stranger Things 3: The Video Game od vývojára BonusXP a v spolupráci so spoločnosťou Telltale priniesla do svojej streamovacej služby interaktívnu hru Minecraft: Story Mode.

