Netflix prestal podporovat AirPlay

Netflix prestal podporovať službu AirPlay od spoločnosti Apple. Dôvodov má byť niekoľko. Jedným z nich sú údajne technické problémy. Iný dôvod poskytol Netfilx pre TheVerge. V ňom trvdí, že ukončujú podporu z dôvodu nemožnosti rozlíšiť na akom zariadení si užívateľ Netflix pozerá. Či ide o Apple TV, Samsung alebo televízor iného výrobcu. Túto informáciu potrebujú, aby mohli všetko prispôsobiť užívateľovi pre čo najlepší zážitok.

Celé to môže byť ale inak. Pred nedávnom Apple predstavil svoju novú službu AppleTV+, ktorá má byť priamou konkurenciou pre Netflix. AppleTV+ bude dostupná v službe AirPlay a tá podľa dohody medzi Apple a niekoľkými výrobcami TV (Samsung, LG, Sony, Vizio) bude nainštalovaná v ich smart televízoroch. Užívateľ by si tak Netflix mohol pustiť z AirPlay a nie cez vstavanú aplikáciu Netflixu v TV. Apple by určite vo svojej aplikácií viacej zviditeľňoval svoju AppleTV+ a Netflix, ako konkurenčnú platformu, by posúval do úzadia.

Netflix evidentne nechce nič riskovať a namiesto dohody s Apple sa rozhodol rovno pre ukončenie Netflixu v AirPlay.

Zdroj: THEVERGE, MACRUMORS