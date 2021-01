Netflix presiahol hranicu 200 miliónov predplatiteľov

Streamovacia platforma v minulom roku získala ďalších 37 miliónov predplatiteľov. Po prvý raz tak prekonala hranicu 200 miliónov predplatiteľov.

Rozširujúca sa ponuka seriálov a filmov na Netflixe aj naďalej láka ľudí uviaznutých doma počas prebiehajúceho boja proti pandémii. V štvrtom kvartáli roku 2020 sa k službe pridalo 8.5 milióna predplatiteľov, čím sa rok 2020 stal najväčším rokom Netflixu od jeho vzniku v roku 1997 ako služby DVD požičovne poštou. Netflix zavŕšil rok 2020 s takmer 204 miliónmi celosvetových predplatiteľov.

Okrem DVD požičovne pred 14 rokmi predstavil Netflix revolučný koncept streamovania televíznych programov a filmov. V tom čase mala táto služba iba 6 miliónov predplatiteľov. Streamovacia služba začala rýchlo rásť pred siedmimi rokmi, keď Netflix začal vyrábať svoje vlastné filmy a seriály a urýchlil tým svoju expanziu do celého sveta - dnes pokrýva viac ako 190 krajín. Od vydania svojej prvej originálnej série „Dom z kariet“ vo februári 2013 Netflix prilákal ďalších viac ako 170 miliónov predplatiteľov.

V minulom roku služba získala ďalších 37 miliónov predplatiteľov, čo je o 22% viac ako v roku 2019 a jeho akcie vzrástli o 67%. Trhová hodnota spoločnosti Netflix tak predstavuje viac ako 250 miliárd dolárov.

Napriek svojmu úspechu bude Netflix aj v nasledujúcich rokoch čeliť teraz už zvýšenej konkurencii, medzi najväčšími asi spoločnosti Walt Disney Co. Spoločnosť Disney sa rozhodla prestať licencovať svoje audiovizuálne diela pre službu Netflix a pred 14 mesiacmi predstavila svoju vlastnú streamovaciu službu. Služba Disney Plus sa ukázala byť oveľa populárnejšou, ako sa očakávalo, pretože za prvý rok získala takmer 90 miliónov predplatiteľov. Disney teda predpovedá, že v roku 2024 bude služba mať až 260 miliónov predplatiteľov.

Po väčšinu posledného desaťročia bola spoločnosť Netflix stratová, nakoľko jej výdavky (medzi iným aj na originálne filmy a seriály) prevyšovali príjem zo služby. To sa zmenilo v minulom roku, kedy kvôli pandémií bola zastavená produkcia filmov a seriálov. Netflix predpokladá, že si už dokáže sám financovať svoju produkciu a neočakáva, že by došlo k rovnakým stratám akým čelil doteraz a to aj napriek tomu, že opäť zvyšuje svoju produkciu a plánuje vydať aspoň jeden originálny film každý týždeň počas celého roka 2021.

Zdroje: The Verge, Yahoo Finance