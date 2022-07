Netflix potvrdil práce na predplatnom s reklamami

Okrem platenia predplatného si pozriete aj reklamy.

Boj streamovacích platforiem je nekompromisný, preto sa snažia služby prísť vždy s niečím novým, aby si pritiahli nových zákazníkov na svoju stranu. To je aj prípad spoločnosti Netflix, ktorá nakoniec potvrdila práce na vytvorení lacnejšej formy predplatného, ktoré bude podporované reklamou. Vznik novinky mal potvrdiť aj generálny riaditeľ spoločnosti - Ted Sarandos, ktorý nakoniec túto z počiatku fámu potvrdil na reklamnom festivale Cannes Lions. Streamovací gigant chce týmto spôsobom nalákať na predplatné tých, ktorým nevadí počas streamovania filmu, alebo seriálu pozerať aj reklamu (nakoľko predplatné Netflixu nepatrí práve k tým najlacnejším spomedzi zvyšných platforiem).

Zatiaľ nie je známe, kedy spoločnosť spustí nový program predplatného, ale zatiaľ nepotvrdené informácie hovoria o pravdepodobnom spustení už koncom tohto roka. Spoločnosť Netflix je priamo, či nepriamo nútená prísť s novinkou, nakoľko príchod nových streamovacích platforiem spôsobil odliv platiacich zákazníkov. Tomu do určitej miery neprospieva aj drahšie predplatné oproti konkurencii. Firma má v súčasnosti rokovať so spoločnosťami, ktoré by si platili reklamu na ich platforme. Teraz ostáva už len čakať na termín predstavenia novej formy predplatného, ale aj na ceny, ktoré budú určite rozhodujúce pre nemálo potenciálnych zákazníkov.

Zdroj: XDA-Developers,