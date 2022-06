Netflix má uvažovať o kúpe Roku

Vďaka tejto akvizícii by streamovacia spoločnosť mohla zrýchliť nasadenie reklamy.

Streamovacia spoločnosť Netflix má uvažovať o zavedení nového predplatného, ktorý bude síce lacnejší, ale bude obsahovať aj reklamy. K samotnému spusteniu nového predplatného by malo prísť v druhej polovici tohto roku. K urýchleniu tohto procesu, by mala pomôcť akvizícia so spoločnosťou Roku, nakoľko firma má bohaté skúsenosti s tvorbou videoreklám. Zároveň by tejto akvizícii mal nahrávať aj fakt, že firme Roku sa v poslednej dobe finančne nedarilo, vďaka čomu klesli akcie spoločnosti až o 80 percent.

Nanešťastie, aj spoločnosť Netflix si prechádza finančnými problémami, za čo môže vo veľkej miere vysoký odliv predplatiteľov služby. S tým ruka v ruke ide aj pokles hodnoty akcií, vďaka čomu je spoločnosť nútená prepúšťať zamestnancov. Zaujímavosťou na celom prípade je, že obe spoločnosti majú vo svojej podstate spoločnú históriu. Generálny riaditeľ spoločnosti Roku - Anthony Wood, kedysi vyvíjal set-top-box práve pre Netflix. Následne došlo k zrušeniu projektu a Wood si založil vlastnú firmu.

Zdroj: Techspot,