Netflix má mať rozpracovaných takmer 90 hier

Streamovacia spoločnosť chce pracovať na rozširovaní svojho biznisu.

Streamovacia platforma Netflix ponúka okrem streamovania aj hernú službu. V súčastnosti si predplatitelia môžu vybrať až z 55 herných titulov, lenže spoločnosť nechce nechať nič na náhodu a má pracovať na ďalších 90 hrách. Podľa viceprezidentky spoločnosti Netflix - Leanne Loombe, na vývoji nových 16 hier pracujú interné štúdiá. Ďalších 70 hier majú mať na starosti externé herné spoločnosti. Ponuka hier by mala byť podľa viceprezidentky široká, pričom chcú pokryť čo najviac herných žánrov. Hráči by si tak mali vybrať z RPG titulov, indie, logických hier, ale aj veľkých výpravných dobrodružstiev.

Do konca tohto roku má spoločnosť Netflix vydať 40 nových hier s tým, že k uvoľneniu ďalších by malo dochádzať na mesačnej báze. Medzi najvýznamnejšie herné tituly má napríklad patriť - Mighty Quest: Rogue Palace, ktorá sa spadá do sveta vytvoreného spoločnosťou Ubisoft - The Mighty Quest for Epic Loot. Ďalšou takou hrou má byť Terra Nil, kde sa snažíte "oživiť" vyprahnutú krajinu a premeniť ju na raj. Hra sa má vo veľkej miere spoliehať na náhodne generované krajiny, takže by hráč nikdy nemal mať tú istú mapu. Hráči si taktiež budú môcť zahrať legendárnu hru aj s pokračovaním - Monument Valley od herného štúdia Ustwo Games, a v príprave by malo byť aj tretie pokračovanie.

Zdroj: Techspot,