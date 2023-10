Netflix bude zrejme po vzore Disney + tiež zdražovať

Chystá sa Netflix na ďalšie zdražovanie? Netflix za posledné dva roky pomerne značne hýbe s cenou - najprv to bolo zdražovanie a tak zlacňovanie streamovacej služby predovšetkým pre oslabujúci kurz dolára voči euru.

Netflix znova zvažuje opätovne pre rastúce náklady zdražiť službu (bez reklám). Za problémom má stáť tiež odboj Holywoodskych hercov, ktorí bojujú proti AI a znižovaniu miezd. Medzi prvými krajinami, kde by malo dôjsť k zdraženiu služieb budú USA a Kanada. Netflixu údajne medziročne vzrástli náklady v priemere o 25%. Nepomohlo údajne ani zavedeniu balíka s reklamami a dokonca platforma uvažuje o jej zrušení. Netflix tiež čelí rastúcej konkurencii zo strany Disney + a HBO Max resp. Discovery Showcase. Disney + údajne pre americký trh chce pridať aj športové prenosy a to samé plánuje aj Discovery. Balík pre Discovery by mal stáť 9.99 USD. Apple napríklad cez svoju platformu AppleTV+ ponúka MLS. Zdražovať začal už aj Disney +, približne o 25%. Okrem toho D+ obmedzil dabing.

Zdroj: WSJ, techspot