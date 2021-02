Nemecký muž odmieta prezradiť heslo od jeho peňaženky

Nemecký muž odmieta dať prístup nemeckej polícii do jeho hardvérovej peňaženky.

Občan Nemecka bol odsúdený na výkon trestu, za to, že tajne inštaloval softvér na ťažbu kryptomeny Bitcoin na cudzie počítače, bez vedomia majiteľov. Nemeckým úradom ale nikdy nepovedal prístupové údaje na hardvérový disk, kde má uložené bitcoiny v hodnote cez 50 miliónov eur. Polícia sa tak bez tohto prístupu nedostane k peniazom, aj keď ich má fyzicky na disku, no nemôžu ich použiť. Podľa agentúry The Reuters ide o 1 700 bitcoinov.

Podobný prípad sa taktiež stal nedávno, kedy programátor zabudol heslo do svojho zabezpečeného disku. Zároveň vyšla aj štatistika, ktorá poukazuje na to, že približne dvadsať percent všetkých bitcoinov, v približnej hodnote 117 miliónov eur je nenávratne stratených v uzamknutých peňaženkách so stratenými heslami. Tým sa stali úplne neprístupné, aspoň po dobu, kým sa nenájde technológia, ktorá prelomí aktuálne zabezpečenie.

Zároveň je teda dosť pravdepodobné, že nemecký kriminálnik nedal heslo polícii aj z dôvodu, že jednoducho zabudol heslo a nie že ho úradom nechce poskytnúť. Polícii sa zatiaľ, stále nepodarilo prelomiť prístupové heslo k jeho peňaženke a pritom na to majú len obmedzenú dobu, pokiaľ si kriminálnik odpykáva trest: dva roky odňatia slobody.

Aktuálna hodnota jedného bitcoinu je takmer 32 300€

